Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
’Senzaspine’ ’Tosca’ e il potere suggestivo della pittura quotidiano.net
“I mari si scaldano in modo inedito. E continueranno a farlo per secoli” bergamonews.it
Un autunno in musica. La scelta non manca. Grandi nomi e tributi quotidiano.net
Arginata la peste suina africana. L’esperto: "Recuperati 72 comuni" ilgiorno.it
Mario Baldassarri: "Una Quadrilatero all’anno per uscire dall’isolamento" ilrestodelcarlino.it
Giornate ’Fai’. Luoghi straordinari. Storia, arte, natura quotidiano.net
Sunken Engine Recensione: Il cantiere navale dove il mare nasconde oscuri segreti
Sunken Engine è uno di quei giochi che non colpiscono per l’azione frenetica, ma per l’atmosfera de... ► gamerbrain.net
E da noi, indignati e soubrette del genocidio mugugnano e spiegano a tutti perché non va bene
Siamo ai titoli di coda dell’emergenza e gli emeriti dell’indignazione corrono ai ripari. Fu così co... ► ilfoglio.it
La rivoluzione di Civesio. Da quartiere dormitorio a frazione di 1.500 abitanti: "Sono cresciuti i servizi"
Da quartiere-dormitorio con 800 residenti a una realtà con 1.500 abitanti, "dove i servizi sono cre... ► ilgiorno.it
Bergamo capitale della transizione energetica: “Meeting europeo ad Astino”
Bergamo diventa capitale europea della transizione energetica comunitaria: giovedì 16 ottobre, dall... ► bergamonews.it
Il viaggio in carrozza e via lago è stato scelto da 45mila turisti
Due mezzi di trasporto pubblico sono meglio di uno privato. Quest’anno oltre 45mila turisti hanno s... ► ilgiorno.it
Allo Spirit De Milan prosegue lo swing. Ballerini, musicisti e appassionati
Lo swing torna a Milano: da oggi a domenica lo Spirit De Milan accoglie ballerini, musicisti e appa... ► quotidiano.net
Preghiera del mattino del 10 Ottobre 2025: “Rafforzami Signore”
Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la preghiera del mattino da rec... ► lalucedimaria.it
Il Ghislieri si amplia: "Un collegio più moderno"
Un “compleanno” speciale come i 460 anni merita un regalo speciale: i più grandi lavori che interes... ► ilgiorno.it
Gori: “Bene il cessate il fuoco a Gaza, colpito dai tanti giovani scesi in piazza”
È cauto sul percorso iniziato con il cessate il fuoco a Gaza e per accordo firmato da Hamas e Israe... ► bergamonews.it
Una targa ricordo per l’infermiere Bersanetti
Ieri mattina, presso la sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta, è stata scopert... ► ilrestodelcarlino.it
Ottobre a tutto volume. Grandi cantanti italiani. E il ’ciclone’ Lady Gaga
di Mirko Di Meo "1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa baby", canta Elodie... ► quotidiano.net
Bimbi e vaccini. L’opuscolo dei pediatri per fare chiarezza
La Società Italiana di Pediatria (SIP) e la Società Italiana di Neonatologia (SIN) presentano la se... ► quotidiano.net
Gaza, Israele approva l’accordo di cessate il fuoco: Smotrich e Ben Gvir votano contro
Il gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato a favore di un accordo di cessate il ... ► it.insideover.com
L’effimero che sfida l’eternità: in Carrara la mostra dedicata alla pittura su pietra
Bergamo. Innalzare l’effimero per consegnarlo all’eternità. Era questa l’aspirazione degli artisti ... ► bergamonews.it
A Mediobanca è l’ora dei “barbari”
La lunga audizione che Luigi Lovaglio, ad di Montepaschi, ha tenuto ieri davanti alla Commissione pa... ► ilfoglio.it
Parcheggio in via San Michele. Sosta gratis, ma fino a dicembre. Ticket in vigore con il nuovo anno
Il desiderio irrealizzabile degli automobilisti è di avere parcheggi gratis. Ma la realtà quotidian... ► ilgiorno.it
Valcurone in musica. La rassegna
Valcurone in musica, con i maestri del Suonare, Suonare Quartet e le note Barocco. La rassegna Valc... ► ilgiorno.it
Oroscopo Paolo Fox del giorno: le stelle di venerdì 10 ottobre 2025
Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 10 ottobre 2025 Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 ottobre 2025.... ► superguidatv.it
Istituto musicale Giulio Rusconi. Dieci concerti per i cinquant’anni
Dieci concerti, dal 19 ottobre 2025 al 19 settembre 2026, per festeggiare i 50 anni dell’Istituto M... ► ilgiorno.it
La pace dopo le tragedie. La guerra che Israele sta vincendo anche per noi
La guerra tragica e necessaria che dopo due anni di ferite, di morti, di drammi, di estremismi, di i... ► ilfoglio.it
Conte spariglia e spiazza il Pd. “Primarie? Mi occupo di economia”
Giuseppe Conte spariglia, adesso è economico, l’economista del popolo. Fa appelli sulla manovra, agl... ► ilfoglio.it
Nessun processo ai ministri. I franchi tiratori votano con la maggioranza
Si ferma il procedimento a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi (foto) e del sottose... ► quotidiano.net
I laghi soffocano. Da Annone parte lo sfalcio
C’è chi sfalcia l’erba nei prati chi le alghe nel laghi. I rappresentanti della Provincia di Lecco ... ► ilgiorno.it
Ritorna il caldo, temperature in salita in queste città italiane
Clima di nuovo mite dopo il maltempo, giornate calde in vista: le previsioni meteo che ci attendono... ► temporeale.info
Ipersonico e manovrabile: rivelato il nuovo “Iskander nordcoreano”
L’evoluzione della tecnologia balistica recentemente mostrata da Pyongyang suscita attenzione e in... ► it.insideover.com
Fermato sull’A4, in auto quasi 5 mila euro e 14 grammi di cocaina: 24enne nei guai
Casirate d’Adda. A bordo dell’auto di suo cognato, con targa spagnola, sfrecciava sull’autostrada A... ► bergamonews.it
Il ‘pataca’ romagnolo finisce sotto analisi
Chi pensa di farsi due risate con leggerezza e disimpegno ha sbagliato libro. Nel migliore dei cas... ► ilrestodelcarlino.it
Maltrattamenti nella Rsa. Sindacati sono parte civile
Accanto a quattro parti civili, vittime dei maltrattamenti avvenuti alla Rsa Sacro Cuore di Dizzasc... ► ilgiorno.it
Calcio sconvolto, morto l’allenatore della big: squadra devastata
Non è mai facile digerire un dolori così grande, nella vita come nello sport. L’addio dell’allenato... ► glieroidelcalcio.com
Fuori strada con l’auto. Grave una 80enne
SAN BASSANO (Cremona) È grave la 80enne che ieri mattina è rimasta ferita in un fuori strada avven... ► ilgiorno.it
Sorpreso a rubare un’auto . Ma evade dopo l’arresto
- La Polizia di Perugia è intervenuta nel parcheggio del Piazzale Umbria Jazz dove è stato arrestato... ► lanazione.it
Così Emiliano, boicottando Israele, rischia di aggravare il problema xylella in Puglia
Mentre il presidente della Puglia Michele Emiliano chiude alle aziende israeliane, specializzate nel... ► ilfoglio.it
Dalla terra alla tavola, il mercato genuino
Le bancarelle profumano di freschezza e benessere. I produttori del mercato genuino coi loro prodo... ► ilrestodelcarlino.it
Ecco Porto30: "Rivoluzioniamo traffico e sosta"
Una proposta nata dal basso: progettare un quartiere più lento, ma più vivo. È questa l’idea di Por... ► ilrestodelcarlino.it
Il Villaggio delle Zucche. Un angolo di America alle porte di Pavia
di Raffaella Parisi A San Martino Siccomario nel pavese prosegue il Villaggio delle Zucche firmato... ► quotidiano.net
Sagra del Paès. Torna la Mostra del bestiame
Le iniziative "prequel" già nelle passate settimane, ora si entra nel vivo, va in scena, anzi in pi... ► ilgiorno.it
Il caso della popolarità di Kirk e la cecità del progressismo da salotto
L’omicidio di Charlie Kirk è di alcune settimane fa, ma le... Contenuto a pagamento - Accedi al sito... ► ilfoglio.it
Autunno in musica!. Rock, pop, elettronica. Live per tutti i gusti
di Pierfrancesco Pacoda Con l’arrivo dell’autunno, la musica dal vivo in Emilia Romagna torna ad e... ► quotidiano.net
László Krasznahorkai: un Nobel impronunciabile
Chissà quando impareremo a scrivere il nome del premiato ungherese che ieri ha vinto il Nobel per l... ► ilfoglio.it
Sfruttamento della prostituzione. Donna arrestata in Romania
Era fuggita all’estero con il figlio senza che il padre ne sapesse niente. In Italia era stata con... ► lanazione.it
Intesa sul cessate il fuoco a Gaza. Sì di Netanyahu, le piazze in festa
Il miracolo diplomatico è compiuto. Il fuoco cesserà, probabilmente già da stasera nella Striscia... ► ilgiornale.it
Oroscopo Acquario di Paolo Fox: le previsioni di oggi 10 ottobre 2025
Caro Acquario, come le onde che si infrangono contro gli scogli e si rinnovano continuamente, così... ► tutto.tv
Degustazioni, laboratori, attività all’aria aperta. Fattoria San Michele a Torri, giornata di festa
Sabato 18 ottobre la Fattoria San Michele a Torri apre le sue porte per una giornata di festa dedic... ► quotidiano.net
Elezioni Regionali in Toscana: fac simile della scheda, come si vota. I seggi da assegnare
Domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre 2025 dalle 7 alle 15 i toscani saranno chia... ► firenzepost.it
Quattro auto date alle fiamme. Notte di paura, caccia ai vandali
Nottata di fuoco e paura, tra i residenti, quella tra mercoledì e giovedì a Granarolo. Verso le 3.3... ► ilrestodelcarlino.it
Ancora bel tempo e temperature sopra media, da metà settimana atteso calo termico: le previsioni del weekend
Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 ottobre prosegue la fase di tempo sereno e temperature miti ... ► fanpage.it
Stasera in tv venerdì 10 ottobre: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 10 ... ► 2anews.it
Idice, opere contro il dissesto. Cantiere da 3 milioni di euro
Un cantiere da 3 milioni di euro, finanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione, per la man... ► ilrestodelcarlino.it
’Senzaspine’ ’Tosca’ e il potere suggestivo della pittura
Inizia la stagione 2025 - 2026 dell’Orchestra Senzaspine. Per l’esordio, la formazione diretta dal ... ► quotidiano.net
Carceri, sovraffollamenti e tensioni. Sottani: "In tre anni sequestrati oltre 200 dispositivi per la telefonia"
Sovraffollamento, ma non solo. Tensioni, ma anche situazioni di illegalità. Il "pianeta" carceri, ... ► lanazione.it
Comunali, Forza Italia c’è: "Muoviamoci per tempo"
Il centrodestra fa un passo in avanti. E, in vista delle Comunali 2027, comincia a scaldarsi. Obiet... ► ilrestodelcarlino.it
Etruschi e cambiamenti climatici. L’indagine dei nuovi scavi a Spina
Comprendere come le comunità etrusche adattavano la propria economia, l’artigianato e l’organizzaz... ► ilrestodelcarlino.it
Giornate ’Fai’. Luoghi straordinari tutti da ammirare
di Anna Mangiarotti Anche in Lombardia, le Giornate FAI d’Autunno, inquadrate nel grande progetto-... ► quotidiano.net
Corti, il volto giovane della politica “Torniamo a insegnare l’attualità“
Camilla Corti, 27 anni, è in corsa per un seggio al consiglio regionale della Toscana nel collegi... ► lanazione.it
Donne sempre più precarie. Lecco ultima in Lombardia nell’occupazione femminile
Lavorare in provincia di Lecco non è un lavoro per donne. Sono meno, hanno i contratti peggiori e gu... ► ilgiorno.it
La staffetta inaugura la nuova edizione dei ’Libri di Corsa’
Torna Libri di Corsa, ottava edizione, domenica a Villa del Grumello con ingresso gratuito. L’event... ► quotidiano.net
Francesco Recami: la miseria e la nobiltà della commedia umana
È difficile scrivere di un amico che ci lascia. Perché questo era per me Francesco Recami, fin dagl... ► quotidiano.net
Forza Italia Madunina
Si parvissima licet, anche la proposta lanciata martedì da Antonio Tajani di istituire un commissari... ► ilfoglio.it
Verso le Olimpiadi invernali. La Regione potenzia i trasporti con una flotta tutta rinnovata
Una flotta completamente rinnovata e dal 6 al 22 febbraio 2026, durante il periodo dei Giochi olimp... ► ilgiorno.it
Chewing gum alleato del sorriso
Nella frenesia della vita quotidiana, in particolare fuori casa, non sempre è possibile utilizzare ... ► quotidiano.net
Alla scoperta delle dimore culturali. Visite a Casa Moretti e all’Upupa
Sono due i centri culturali del territorio che sabato saranno visitabili gratuitamente, nell’ambito... ► ilrestodelcarlino.it
Krasznahorkai, maestro apocalittico. L’ultimo Nobel danza il Satantango
La speranza, secondo il premio Nobel per la Letteratura 2025, l’ungherese László Krasznahorkai, è f... ► quotidiano.net