Ancora bel tempo e temperature sopra media, da metà settimana atteso ...Chi sono i candidati alle elezioni in Toscana 2025: nomi e liste alle ...Pronostico Ungheria-Armenia: vittoria e sorpassoSerio, agosto da record: 72 milioni di metri cubi d’acqua, il più ...Remazel, nuova commessa: realizzerà un avanzato sistema per la ...Gori: “Bene il cessate il fuoco a Gaza, colpito dai tanti giovani ...L’effimero che sfida l’eternità: in Carrara la mostra dedicata alla ...Il sogno azzurro di Carnesecchi, Piccoli e Cambiaghi: da Zingonia ...“I mari si scaldano in modo inedito. E continueranno a farlo per ...Antinfluenzale, al via le vaccinazioni in farmacia: “Tutto pronto, ...Bergamo capitale della transizione energetica: “Meeting europeo ad ...Fermato sull’A4, in auto quasi 5 mila euro e 14 grammi di cocaina: ...Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illycaffe: “Credo nella ...Il viaggio in carrozza e via lago è stato scelto da 45mila turistiOltre 100 stalli videosorvegliati, taglio del nastro alla velostazioneLa rivoluzione di Civesio. Da quartiere-dormitorio a frazione di ...Negozianti sentinelle di zona. Filo diretto con la polizia localeValcurone in musica. La rassegnaMaltrattamenti nella Rsa. Sindacati sono parte civileArginata la peste suina africana. L’esperto: "Recuperati 72 comuni"Pedalando tra vigne e borghi. Lungo la Strada del Vino le emozioni ...Autunno in musica!. Rock, pop, elettronica. Live per tutti i gustiChewing gum alleato del sorrisoBimbi e vaccini. L’opuscolo dei pediatri per fare chiarezza’Senzaspine’ ’Tosca’ e il potere suggestivo della pitturaFrancesco Recami: la miseria e la nobiltà della commedia umana"Hamas, incognita disarmo"L’ETF su Bitcoin di BlackRock è già il più redditizio, superando i ...Etruschi e cambiamenti climatici. L’indagine dei nuovi scavi a SpinaAggiornamento stime dei danni. Nuove richieste per i rimborsiDalla terra alla tavola, il mercato genuino’Jazz on Film’: viaggio nella grande Broadway’Un minuto di rumore’ per la pace, tutti in piazzaRotatoria (e più sicurezza) in dirittura d’arrivoComunali, Forza Italia c’è: "Muoviamoci per tempo"Quattro auto date alle fiamme. Notte di paura, caccia ai vandaliFai: due aperture in centro storicoTra Lugo e Solarolo scia di roghi. Ventinovenne patteggiaElezioni Regionali in Toscana: fac-simile della scheda, come si vota. ...A Novara la scienza è più concreta delle ideologie: ecco le risaie ...László Krasznahorkai: un Nobel impronunciabileLa "bomba" Barghouti: convergenza Hamas-Anp sul leader ora in prigioneGiorno della vittoria dopo 734 di guerra. Dal piano degli Usa il ...Quel filo di rossetto rosso per intervistare Lyas, l'inventore dei ...L'arte dello styling in 9 lezioni facili facili, per un look «da ...Sunken Engine Recensione: Il cantiere navale dove il mare nasconde ...Final Fantasy VII Remake Intergrade & Rebirth Twin Pack: Square ...Fortnite l’Incubo 2025: tutte le novità dell’evento di HalloweenNessuno guadagna tanto quanto Cristiano Ronaldo, neanche Messi e ...Calcio sconvolto, morto l’allenatore della big: squadra devastata“Ho restituito dignità al Napoli”, tanti auguri a una leggenda ...Ep.686 – Israele e Hamas hanno firmato l’accordo sul piano Trump – ...Ritorna il caldo, temperature in salita in queste città italianeTorna la Mi?iondàra in rosa. Il traguardo è fare prevenzione“Filosofia a colazione“ per parlare di razzismo e xenofobiaInvestita per errore dal marito. La tragedia davanti a casa. Muore ...Muore in moto sul rettilineo. Mistero sulle causeIstituto musicale Giulio Rusconi. Dieci concerti per i cinquant’anniI rivoluzionari della materia. Prampolini e Burri a LuganoSvincolo Piona. Controlli dell’antimafiaAmmoniaca nel macello. Avviata la bonifica di tutti gli ambientiOroscopo di Paolo Fox per oggi, 10 ottobre: Acquario leggero, buon ...Lotta alle fake news sulla salute . Qn Salus sbarca su InstagramGiornate ’Fai’. Tra palazzi, ville torri e orti botaniciUn tuffo nella natura. Tra mare, colline e borghi incantatiKrasznahorkai, maestro apocalittico. L’ultimo Nobel danza il ...Si apre ’Organic Flows’, tra natura e segno. Opere di Affanni alla ...Ottobre a tutto volume. Grandi cantanti italiani. E il ’ciclone’ Lady ...Linus, fumetto da Festival. Le sfumature dell’umorismoAllo Spirit De Milan prosegue lo swing. Ballerini, musicisti e ...C’Mon Tigre, collettori di suoniEcco Porto30: "Rivoluzioniamo traffico e sosta"Il ‘pataca’ romagnolo finisce sotto analisiIdice, opere contro il dissesto. Cantiere da 3 milioni di euroManovre spericolate poi scappa a 150 km orari dai carabinieriIl risiko dei campanili: "Urbino provincia a sé?. Così si cade nel ...Una targa ricordo per l’infermiere BersanettiPorto Sant’Elpidio basket. Al via un’altra avventuraTorna ’Operaie Fest’: foto, djset e incontriIl Bellaria film festival si rilancia tra anteprime, eventi e tanti ...Terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine, allarme tsunamiEdward Luttwack scrive che le forze armate europee sono una “tigre di ...Ipersonico e manovrabile: rivelato il nuovo “Iskander nordcoreano”F-35 addio: la Spagna guarda al caccia turcoIl caso della popolarità di Kirk e la cecità del progressismo da ...E da noi, indignati e soubrette del genocidio mugugnano e spiegano a ...Così Emiliano, boicottando Israele, rischia di aggravare il problema ...La pace dopo le tragedie. La guerra che Israele sta vincendo anche ...Conte spariglia e spiazza il Pd. “Primarie? Mi occupo di economia”Forza Italia MaduninaIntesa sul cessate il fuoco a Gaza. Sì di Netanyahu, le piazze in ...Stasera in tv venerdì 10 ottobre: Harry Potter e il prigioniero di ...PlayStation avrà nel 2027 il suo Animal CrossingVola anche l’aeroporto: un settembre mai vistoSorpreso a rubare un’auto . Ma evade dopo l’arrestoOroscopo Paolo Fox del giorno: le stelle di venerdì 10 ottobre 2025Preghiera del mattino del 10 Ottobre 2025: “Rafforzami Signore”Il poeta che emigrò per insegnare: "Racconto i giovani perché sono ...Degrado al Reina: "Gli spogliatoi sono fatiscenti"Cine-teatro Fellini, su il sipario con le risate firmate Pino CampagnaIl festival delle buone letture. Con Libritudine si torna a sognareGiovani, sguardo al futuro. C’è il Salone dei mestieriIl premio Maria Corti. Scelti i nomi degli autoriVisite oculistiche gratis per i più fragiliFuori strada con l’auto. Grave una 80enneVerso le Olimpiadi invernali. La Regione potenzia i trasporti con una ...I laghi soffocano. Da Annone parte lo sfalcioVictoria Beckham condivide la sua esperienza sul disturbo alimentare: ..."Io, Annalisa. Sono fuoco, tigre, origine di me"Il Villaggio delle Zucche. Un angolo di America alle porte di Pavia"Sostegno alle edicole per difendere l’informazione""L’informazione libera è un pilastro". Il Papa: l’antidoto alle fake ...Giornate ’Fai’. Luoghi straordinari tutti da ammirareLa staffetta inaugura la nuova edizione dei ’Libri di Corsa’La ’Wule Symphony. Orchestra’: sul palco. Placido DomingoDa Brescia a Mantova e Schilpario: tra chiese dimore ed esposizioniPiero Pelù. La potenza del rock con il Ritorno del Diablo TourIrina Potinga: "Così vi metto in ordine la vita"Ferito in Mongolia, il ritorno a casaAlla scoperta delle dimore culturali. Visite a Casa Moretti e ...Mario Baldassarri: "Una Quadrilatero all’anno per uscire ...Aiuti alle famiglie fragili e allenamenti in inglese"Piano spiaggia, vogliamo esserci"Riforma fiscale, sindacati in trincea: "La nostra protesta va avanti""Prospettiva ad alto angolo", in mostra foto scattate dal droneMassa, piromane recidivo. Quattro incendi nella notteImponeva il Ramadan e vietava abiti femminiliGaza, Israele approva l’accordo di cessate il fuoco: Smotrich e Ben ...A Mediobanca è l’ora dei “barbari”Carceri, sovraffollamenti e tensioni. Sottani: "In tre anni ...Sfruttamento della prostituzione. Donna arrestata in RomaniaCorti, il volto giovane della politica “Torniamo a insegnare ...Alfarano prende le distanze... dal Pd ”La mia preferenza va a Puppa“Oroscopo Pesci di Paolo Fox: le previsioni di oggi 10 ottobre 2025Oroscopo Acquario di Paolo Fox: le previsioni di oggi 10 ottobre 2025San Pietro al Monte escluso dall’Unesco: "Che rammarico, lo merita!"Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine: rischio tsunami con onde ...Sagra del Paès. Torna la Mostra del bestiameDonne sempre più precarie. Lecco ultima in Lombardia nell’occupazione ...Festival d’Autunno. Storia, arte e cultura. Tutto in un weekendSchianto fatale in moto. Morta studentessa 17enneL’hub per la salute nel quartiere: "Una storia cominciata 45 anni fa"Parcheggio in via San Michele. Sosta gratis, ma fino a dicembre. ...L’ultima immersione. Addio allo speleosubBimbo precipitato. L’ombra dei bulli. Investigatori al lavoroIl Ghislieri si amplia: "Un collegio più moderno"Ladri nella villetta: svuotata la cassaforte, via con armi e computerNessun processo ai ministri. I franchi tiratori votano con la ...Degustazioni, laboratori, attività all’aria aperta. Fattoria San ...Giornate ’Fai’. Luoghi straordinari. Storia, arte, natura

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Sunken Engine Recensione: Il cantiere navale dove il mare nasconde oscuri segreti

Sunken Engine Recensione: Il cantiere navale dove il mare nasconde oscuri segreti

Sunken Engine è uno di quei giochi che non colpiscono per l’azione frenetica, ma per l’atmosfera de... ► gamerbrain.net

E da noi, indignati e soubrette del genocidio mugugnano e spiegano a tutti perché non va bene

E da noi, indignati e soubrette del genocidio mugugnano e spiegano a tutti perché non va bene

Siamo ai titoli di coda dell’emergenza e gli emeriti dell’indignazione corrono ai ripari. Fu così co... ► ilfoglio.it

La rivoluzione di Civesio. Da quartiere dormitorio a frazione di 1.500 abitanti: "Sono cresciuti i servizi"

La rivoluzione di Civesio. Da quartiere dormitorio a frazione di 1.500 abitanti: "Sono cresciuti i servizi"

Da quartiere-dormitorio con 800 residenti a una realtà con 1.500 abitanti, "dove i servizi sono cre... ► ilgiorno.it

Bergamo capitale della transizione energetica: “Meeting europeo ad Astino”

Bergamo capitale della transizione energetica: “Meeting europeo ad Astino”

Bergamo diventa capitale europea della transizione energetica comunitaria: giovedì 16 ottobre, dall... ► bergamonews.it

Il viaggio in carrozza e via lago è stato scelto da 45mila turisti

Il viaggio in carrozza e via lago è stato scelto da 45mila turisti

Due mezzi di trasporto pubblico sono meglio di uno privato. Quest’anno oltre 45mila turisti hanno s... ► ilgiorno.it

Allo Spirit De Milan prosegue lo swing. Ballerini, musicisti e appassionati

Allo Spirit De Milan prosegue lo swing. Ballerini, musicisti e appassionati

Lo swing torna a Milano: da oggi a domenica lo Spirit De Milan accoglie ballerini, musicisti e appa... ► quotidiano.net

Preghiera del mattino del 10 Ottobre 2025: “Rafforzami Signore”

Preghiera del mattino del 10 Ottobre 2025: “Rafforzami Signore”

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la preghiera del mattino da rec... ► lalucedimaria.it

Il Ghislieri si amplia: "Un collegio più moderno"

Il Ghislieri si amplia: "Un collegio più moderno"

Un “compleanno” speciale come i 460 anni merita un regalo speciale: i più grandi lavori che interes... ► ilgiorno.it

Gori: “Bene il cessate il fuoco a Gaza, colpito dai tanti giovani scesi in piazza”

Gori: “Bene il cessate il fuoco a Gaza, colpito dai tanti giovani scesi in piazza”

È cauto sul percorso iniziato con il cessate il fuoco a Gaza e per accordo firmato da Hamas e Israe... ► bergamonews.it

Una targa ricordo per l’infermiere Bersanetti

Una targa ricordo per l’infermiere Bersanetti

Ieri mattina, presso la sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta, è stata scopert... ► ilrestodelcarlino.it

Ottobre a tutto volume. Grandi cantanti italiani. E il ’ciclone’ Lady Gaga

Ottobre a tutto volume. Grandi cantanti italiani. E il ’ciclone’ Lady Gaga

di Mirko Di Meo "1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa baby", canta Elodie... ► quotidiano.net

Bimbi e vaccini. L’opuscolo dei pediatri per fare chiarezza

Bimbi e vaccini. L’opuscolo dei pediatri per fare chiarezza

La Società Italiana di Pediatria (SIP) e la Società Italiana di Neonatologia (SIN) presentano la se... ► quotidiano.net

Gaza, Israele approva l’accordo di cessate il fuoco: Smotrich e Ben Gvir votano contro

Gaza, Israele approva l’accordo di cessate il fuoco: Smotrich e Ben Gvir votano contro

Il gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato a favore di un accordo di cessate il ... ► it.insideover.com

L’effimero che sfida l’eternità: in Carrara la mostra dedicata alla pittura su pietra

L’effimero che sfida l’eternità: in Carrara la mostra dedicata alla pittura su pietra

Bergamo. Innalzare l’effimero per consegnarlo all’eternità. Era questa l’aspirazione degli artisti ... ► bergamonews.it

A Mediobanca è l’ora dei “barbari”

A Mediobanca è l’ora dei “barbari”

La lunga audizione che Luigi Lovaglio, ad di Montepaschi, ha tenuto ieri davanti alla Commissione pa... ► ilfoglio.it

Parcheggio in via San Michele. Sosta gratis, ma fino a dicembre. Ticket in vigore con il nuovo anno

Parcheggio in via San Michele. Sosta gratis, ma fino a dicembre. Ticket in vigore con il nuovo anno

Il desiderio irrealizzabile degli automobilisti è di avere parcheggi gratis. Ma la realtà quotidian... ► ilgiorno.it

Valcurone in musica. La rassegna

Valcurone in musica. La rassegna

Valcurone in musica, con i maestri del Suonare, Suonare Quartet e le note Barocco. La rassegna Valc... ► ilgiorno.it

Oroscopo Paolo Fox del giorno: le stelle di venerdì 10 ottobre 2025

Oroscopo Paolo Fox del giorno: le stelle di venerdì 10 ottobre 2025

Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 10 ottobre 2025 Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 ottobre 2025.... ► superguidatv.it

Istituto musicale Giulio Rusconi. Dieci concerti per i cinquant’anni

Istituto musicale Giulio Rusconi. Dieci concerti per i cinquant’anni

Dieci concerti, dal 19 ottobre 2025 al 19 settembre 2026, per festeggiare i 50 anni dell’Istituto M... ► ilgiorno.it

La pace dopo le tragedie. La guerra che Israele sta vincendo anche per noi

La pace dopo le tragedie. La guerra che Israele sta vincendo anche per noi

La guerra tragica e necessaria che dopo due anni di ferite, di morti, di drammi, di estremismi, di i... ► ilfoglio.it

Conte spariglia e spiazza il Pd. “Primarie? Mi occupo di economia”

Conte spariglia e spiazza il Pd. “Primarie? Mi occupo di economia”

Giuseppe Conte spariglia, adesso è economico, l’economista del popolo. Fa appelli sulla manovra, agl... ► ilfoglio.it

Nessun processo ai ministri. I franchi tiratori votano con la maggioranza

Nessun processo ai ministri. I franchi tiratori votano con la maggioranza

Si ferma il procedimento a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi (foto) e del sottose... ► quotidiano.net

I laghi soffocano. Da Annone parte lo sfalcio

I laghi soffocano. Da Annone parte lo sfalcio

C’è chi sfalcia l’erba nei prati chi le alghe nel laghi. I rappresentanti della Provincia di Lecco ... ► ilgiorno.it

Ritorna il caldo, temperature in salita in queste città italiane

Ritorna il caldo, temperature in salita in queste città italiane

Clima di nuovo mite dopo il maltempo, giornate calde in vista: le previsioni meteo che ci attendono... ► temporeale.info

Ipersonico e manovrabile: rivelato il nuovo “Iskander nordcoreano”

Ipersonico e manovrabile: rivelato il nuovo “Iskander nordcoreano”

L’evoluzione della tecnologia balistica recentemente mostrata da Pyongyang suscita attenzione e in... ► it.insideover.com

Fermato sull’A4, in auto quasi 5 mila euro e 14 grammi di cocaina: 24enne nei guai

Fermato sull’A4, in auto quasi 5 mila euro e 14 grammi di cocaina: 24enne nei guai

Casirate d’Adda. A bordo dell’auto di suo cognato, con targa spagnola, sfrecciava sull’autostrada A... ► bergamonews.it

Il ‘pataca’ romagnolo finisce sotto analisi

Il ‘pataca’ romagnolo finisce sotto analisi

Chi pensa di farsi due risate con leggerezza e disimpegno ha sbagliato libro. Nel migliore dei cas... ► ilrestodelcarlino.it

Maltrattamenti nella Rsa. Sindacati sono parte civile

Maltrattamenti nella Rsa. Sindacati sono parte civile

Accanto a quattro parti civili, vittime dei maltrattamenti avvenuti alla Rsa Sacro Cuore di Dizzasc... ► ilgiorno.it

Calcio sconvolto, morto l’allenatore della big: squadra devastata

Calcio sconvolto, morto l’allenatore della big: squadra devastata

Non è mai facile digerire un dolori così grande, nella vita come nello sport. L’addio dell’allenato... ► glieroidelcalcio.com

Fuori strada con l’auto. Grave una 80enne

Fuori strada con l’auto. Grave una 80enne

SAN BASSANO (Cremona) È grave la 80enne che ieri mattina è rimasta ferita in un fuori strada avven... ► ilgiorno.it

Sorpreso a rubare un’auto . Ma evade dopo l’arresto

Sorpreso a rubare un’auto . Ma evade dopo l’arresto

- La Polizia di Perugia è intervenuta nel parcheggio del Piazzale Umbria Jazz dove è stato arrestato... ► lanazione.it

Così Emiliano, boicottando Israele, rischia di aggravare il problema xylella in Puglia

Così Emiliano, boicottando Israele, rischia di aggravare il problema xylella in Puglia

Mentre il presidente della Puglia Michele Emiliano chiude alle aziende israeliane, specializzate nel... ► ilfoglio.it

Dalla terra alla tavola, il mercato genuino

Dalla terra alla tavola, il mercato genuino

Le bancarelle profumano di freschezza e benessere. I produttori del mercato genuino coi loro prodo... ► ilrestodelcarlino.it

Ecco Porto30: "Rivoluzioniamo traffico e sosta"

Ecco Porto30: "Rivoluzioniamo traffico e sosta"

Una proposta nata dal basso: progettare un quartiere più lento, ma più vivo. È questa l’idea di Por... ► ilrestodelcarlino.it

Il Villaggio delle Zucche. Un angolo di America alle porte di Pavia

Il Villaggio delle Zucche. Un angolo di America alle porte di Pavia

di Raffaella Parisi A San Martino Siccomario nel pavese prosegue il Villaggio delle Zucche firmato... ► quotidiano.net

Sagra del Paès. Torna la Mostra del bestiame

Sagra del Paès. Torna la Mostra del bestiame

Le iniziative "prequel" già nelle passate settimane, ora si entra nel vivo, va in scena, anzi in pi... ► ilgiorno.it

Il caso della popolarità di Kirk e la cecità del progressismo da salotto

Il caso della popolarità di Kirk e la cecità del progressismo da salotto

L’omicidio di Charlie Kirk è di alcune settimane fa, ma le... Contenuto a pagamento - Accedi al sito... ► ilfoglio.it

Autunno in musica!. Rock, pop, elettronica. Live per tutti i gusti

Autunno in musica!. Rock, pop, elettronica. Live per tutti i gusti

di Pierfrancesco Pacoda Con l’arrivo dell’autunno, la musica dal vivo in Emilia Romagna torna ad e... ► quotidiano.net

László Krasznahorkai: un Nobel impronunciabile

László Krasznahorkai: un Nobel impronunciabile

Chissà quando impareremo a scrivere il nome del premiato ungherese che ieri ha vinto il Nobel per l... ► ilfoglio.it

Sfruttamento della prostituzione. Donna arrestata in Romania

Sfruttamento della prostituzione. Donna arrestata in Romania

Era fuggita all’estero con il figlio senza che il padre ne sapesse niente. In Italia era stata con... ► lanazione.it

Intesa sul cessate il fuoco a Gaza. Sì di Netanyahu, le piazze in festa

Intesa sul cessate il fuoco a Gaza. Sì di Netanyahu, le piazze in festa

Il miracolo diplomatico è compiuto. Il fuoco cesserà, probabilmente già da stasera nella Striscia... ► ilgiornale.it

Oroscopo Acquario di Paolo Fox: le previsioni di oggi 10 ottobre 2025

Oroscopo Acquario di Paolo Fox: le previsioni di oggi 10 ottobre 2025

Caro Acquario, come le onde che si infrangono contro gli scogli e si rinnovano continuamente, così... ► tutto.tv

Degustazioni, laboratori, attività all’aria aperta. Fattoria San Michele a Torri, giornata di festa

Degustazioni, laboratori, attività all’aria aperta. Fattoria San Michele a Torri, giornata di festa

Sabato 18 ottobre la Fattoria San Michele a Torri apre le sue porte per una giornata di festa dedic... ► quotidiano.net

Elezioni Regionali in Toscana: fac simile della scheda, come si vota. I seggi da assegnare

Elezioni Regionali in Toscana: fac simile della scheda, come si vota. I seggi da assegnare

Domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre 2025 dalle 7 alle 15 i toscani saranno chia... ► firenzepost.it

Quattro auto date alle fiamme. Notte di paura, caccia ai vandali

Quattro auto date alle fiamme. Notte di paura, caccia ai vandali

Nottata di fuoco e paura, tra i residenti, quella tra mercoledì e giovedì a Granarolo. Verso le 3.3... ► ilrestodelcarlino.it

Ancora bel tempo e temperature sopra media, da metà settimana atteso calo termico: le previsioni del weekend

Ancora bel tempo e temperature sopra media, da metà settimana atteso calo termico: le previsioni del weekend

Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 ottobre prosegue la fase di tempo sereno e temperature miti ... ► fanpage.it

Stasera in tv venerdì 10 ottobre: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Stasera in tv venerdì 10 ottobre: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 10 ... ► 2anews.it

Idice, opere contro il dissesto. Cantiere da 3 milioni di euro

Idice, opere contro il dissesto. Cantiere da 3 milioni di euro

Un cantiere da 3 milioni di euro, finanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione, per la man... ► ilrestodelcarlino.it

’Senzaspine’ ’Tosca’ e il potere suggestivo della pittura

’Senzaspine’ ’Tosca’ e il potere suggestivo della pittura

Inizia la stagione 2025 - 2026 dell’Orchestra Senzaspine. Per l’esordio, la formazione diretta dal ... ► quotidiano.net

Carceri, sovraffollamenti e tensioni. Sottani: "In tre anni sequestrati oltre 200 dispositivi per la telefonia"

Carceri, sovraffollamenti e tensioni. Sottani: "In tre anni sequestrati oltre 200 dispositivi per la telefonia"

Sovraffollamento, ma non solo. Tensioni, ma anche situazioni di illegalità. Il "pianeta" carceri, ... ► lanazione.it

Comunali, Forza Italia c’è: "Muoviamoci per tempo"

Comunali, Forza Italia c’è: "Muoviamoci per tempo"

Il centrodestra fa un passo in avanti. E, in vista delle Comunali 2027, comincia a scaldarsi. Obiet... ► ilrestodelcarlino.it

Etruschi e cambiamenti climatici. L’indagine dei nuovi scavi a Spina

Etruschi e cambiamenti climatici. L’indagine dei nuovi scavi a Spina

Comprendere come le comunità etrusche adattavano la propria economia, l’artigianato e l’organizzaz... ► ilrestodelcarlino.it

Giornate ’Fai’. Luoghi straordinari tutti da ammirare

Giornate ’Fai’. Luoghi straordinari tutti da ammirare

di Anna Mangiarotti Anche in Lombardia, le Giornate FAI d’Autunno, inquadrate nel grande progetto-... ► quotidiano.net

Corti, il volto giovane della politica “Torniamo a insegnare l’attualità“

Corti, il volto giovane della politica “Torniamo a insegnare l’attualità“

Camilla Corti, 27 anni, è in corsa per un seggio al consiglio regionale della Toscana nel collegi... ► lanazione.it

Donne sempre più precarie. Lecco ultima in Lombardia nell’occupazione femminile

Donne sempre più precarie. Lecco ultima in Lombardia nell’occupazione femminile

Lavorare in provincia di Lecco non è un lavoro per donne. Sono meno, hanno i contratti peggiori e gu... ► ilgiorno.it

La staffetta inaugura la nuova edizione dei ’Libri di Corsa’

La staffetta inaugura la nuova edizione dei ’Libri di Corsa’

Torna Libri di Corsa, ottava edizione, domenica a Villa del Grumello con ingresso gratuito. L’event... ► quotidiano.net

Francesco Recami: la miseria e la nobiltà della commedia umana

Francesco Recami: la miseria e la nobiltà della commedia umana

È difficile scrivere di un amico che ci lascia. Perché questo era per me Francesco Recami, fin dagl... ► quotidiano.net

Forza Italia Madunina

Forza Italia Madunina

Si parvissima licet, anche la proposta lanciata martedì da Antonio Tajani di istituire un commissari... ► ilfoglio.it

Verso le Olimpiadi invernali. La Regione potenzia i trasporti con una flotta tutta rinnovata

Verso le Olimpiadi invernali. La Regione potenzia i trasporti con una flotta tutta rinnovata

Una flotta completamente rinnovata e dal 6 al 22 febbraio 2026, durante il periodo dei Giochi olimp... ► ilgiorno.it

Chewing gum alleato del sorriso

Chewing gum alleato del sorriso

Nella frenesia della vita quotidiana, in particolare fuori casa, non sempre è possibile utilizzare ... ► quotidiano.net

Alla scoperta delle dimore culturali. Visite a Casa Moretti e all’Upupa

Alla scoperta delle dimore culturali. Visite a Casa Moretti e all’Upupa

Sono due i centri culturali del territorio che sabato saranno visitabili gratuitamente, nell’ambito... ► ilrestodelcarlino.it

Krasznahorkai, maestro apocalittico. L’ultimo Nobel danza il Satantango

Krasznahorkai, maestro apocalittico. L’ultimo Nobel danza il Satantango

La speranza, secondo il premio Nobel per la Letteratura 2025, l’ungherese László Krasznahorkai, è f... ► quotidiano.net