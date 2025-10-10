Sempre sul tema mediorientale, poi, il leader della Lega ha affrontato anche il tema dei cortei e delle manifestazioni di questi giorni. "Contro chi sciopererà Landini?", si è chiesto per poi aggiungere di essere convinto che il segretario della Cgile troverà "un'altra causa in giro per il mondo per bloccare stazioni, strade porti e aeroporti". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvini contro Francesca Albanese: “Non vuole la pace in Medio Oriente? Non rompa i co*****i”