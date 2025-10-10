Salvini ad Arezzo | Chi lavora non vuole reddito di cittadinanza

Arezzo, 10 ottobre 2025 – "Questa e' la Toscana che lavora, che produce e che non chiede e non vuole il reddito di cittadinanza, che invece Giani, per volonta' dei cinque stelle, vuole portare anche ad Arezzo". Cosi' il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, ieri ad Arezzo per un incontro elettorale in vista delle elezioni regionali in Toscana con i militanti della Lega aretina, ospitato in citta'. Fuori dall'Hotel dove si e' tenuto l'incontro alcuni cittadini con la bandiera della Palestina ad attendere il ministro. Salvini, prima di arrivare alla cena elettorale, ha visitato due aziende orafe dell'Aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salvini ad Arezzo: «Chi lavora non vuole reddito di cittadinanza»

