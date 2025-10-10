Saluto nazista e ‘Heil Hitler’ il pensionato insospettabile fermato da un soldato all’ingresso della sinagoga | Non è legato a movimenti di ultradestra

Milano – Una scena quasi surreale, al netto della sua gravità, che ha lasciato attonite le persone che loro malgrado l’hanno vissuta in prima persona. Ieri sera, giovedì 9 ottobre, poco prima delle 19.30, un uomo di 69 anni che stava passeggiando davanti alla sinagoga centrale di via della Guastalla ha alzato all’improvviso il braccio destro e per una ventina di metri ha continuato a camminare facendo il saluto nazista, accompagnandolo con la frase “Heil Hitler” ripetuta più volte. Lo sfregio nazista in via della Guastalla a Milano. Una sequenza accaduta sotto gli occhi di un uomo che proprio in quel momento stava entrando all’interno del luogo di culto di riferimento della Comunità ebraica di Milano per partecipare a una cena rituale per il Sukkot, una festività che dura sette giorni e che prevede anche momenti di convivialità all’interno di capanne (una delle quali è collocata proprio nel cortile interno dello spazio religioso a due passi dal Palazzo di Giustizia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

