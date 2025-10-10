Saluto nazista e ‘Heil Hitler’ il pensionato insospettabile fermato da un soldato all’ingresso della sinagoga | Non è di ultradestra

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano –  Una scena quasi surreale, al netto della sua gravità, che ha lasciato attonite le persone che loro malgrado l’hanno vissuta in prima persona. Ieri sera, giovedì 9 ottobre, poco prima delle 19.30, un uomo di 69 anni che stava passeggiando davanti alla sinagoga centrale di via della Guastalla ha alzato all’improvviso il braccio destro e per una ventina di metri ha continuato a camminare facendo il saluto nazista, accompagnandolo con la frase “Heil Hitler” ripetuta più volte. Giornata della Cultura Ebraica alla Sinagoga Centrale di via della Guastalla, Milano 14 Settembre 2025 ANSAMATTEO CORNER --- Jewish Culture Day at the Central Synagogue on Via della Guastalla, Milan, Italy, September 14, 2025 ANSA CORNERMATTEO Lo sfregio nazista in via della Guastalla a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

saluto nazista e 8216heil hitler8217 il pensionato insospettabile fermato da un soldato all8217ingresso della sinagoga non 232 di ultradestra

© Ilgiorno.it - Saluto nazista e ‘Heil Hitler’, il pensionato (insospettabile) fermato da un soldato all’ingresso della sinagoga: “Non è di ultradestra”

In questa notizia si parla di: saluto - nazista

Saluto nazista e ‘Heil Hitler’, il pensionato (insospettabile) fermato da un soldato all’ingresso della sinagoga: “Non è legato a movimenti di ultradestra”

Cerca Video su questo argomento: Saluto Nazista 8216heil Hitler8217