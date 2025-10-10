Saluto nazista e ‘Heil Hitler’ il pensionato insospettabile fermato da un soldato all’ingresso della sinagoga | Non è di ultradestra

Milano – Una scena quasi surreale, al netto della sua gravità, che ha lasciato attonite le persone che loro malgrado l’hanno vissuta in prima persona. Ieri sera, giovedì 9 ottobre, poco prima delle 19.30, un uomo di 69 anni che stava passeggiando davanti alla sinagoga centrale di via della Guastalla ha alzato all’improvviso il braccio destro e per una ventina di metri ha continuato a camminare facendo il saluto nazista, accompagnandolo con la frase “Heil Hitler” ripetuta più volte. Giornata della Cultura Ebraica alla Sinagoga Centrale di via della Guastalla, Milano 14 Settembre 2025 ANSAMATTEO CORNER --- Jewish Culture Day at the Central Synagogue on Via della Guastalla, Milan, Italy, September 14, 2025 ANSA CORNERMATTEO Lo sfregio nazista in via della Guastalla a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

