Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Servono più risorse per la salute mentale, ce lo chiedono anche le ragazze e i ragazzi nelle scuole e nelle università. Oggi la tua possibilità di curarti dipende da dove nasci e vivi perché ci sono regioni che hanno strutture, percorsi e professionisti e regioni che ne sono del tutto prive". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Questo viola l'articolo 32 della nostra costituzione sul diritto alla salute, ma pure l'articolo 3 che parla di eguaglianza. La salute mentale non può essere considerata un tabù, e assistiamo al rischio che si facciano clamorosi passi indietro verso l'istituzionalizzazione come unica risposta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute: Schlein, 'chiedo a governo di procedere a istituzione psicologo di base'