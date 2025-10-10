Salute mentale italiani sempre più soli e depressi Mattarella | Curarsi è un diritto fondamentale
I dati nella giornata mondiale: 110mila chiamate all'anno al Telefono Amico. Tra i problemi segnalati anche quelli economici e sul posto di lavoro.
In questa notizia si parla di: salute - mentale
Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma
Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"
Sappiamo cosa vorremmo per la giornata della salute mentale. Ed è quello che non c'è. Servizi, diritti, certezze. Cresce la consapevolezza, diminuisce lo stigma. Ma c'è ancora quasi tutto da fare. E vigilare. Perché il poco, fondamentale, conquistato, non veng
*TCO: TRATTAMENTO CULTURALE OBBLIGATORIO* Giornata mondiale della salute mentale 2025 _Nuovi spazi per la recovery e la coproduzione_ Una performance collettiva su deprivazione, consapevolezza e bellezza che permetterà di conoscere a fond
Giornata della Salute Mentale: celebrazioni simboliche e realtà dimenticate - Gentile Direttore, con quella puntualità disarmante che solo un calendario garantisce, anche quest'anno arriva la giornata della salute mentale.
Salute mentale globale: cosa ci dice l'Ipsos Health Service Report 2024? - Secondo Ipsos 2024 la salute mentale è sempre più centrale, con nuove consapevolezze e sfide per i sistemi sanitari globali