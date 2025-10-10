Salute mentale italiani sempre più soli e depressi Mattarella | Curarsi è un diritto fondamentale

Repubblica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati nella giornata mondiale: 110mila chiamate all’anno al Telefono Amico. Tra i problemi segnalati anche quelli economici e sul posto di lavoro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

salute mentale italiani sempre pi249 soli e depressi mattarella curarsi 232 un diritto fondamentale

© Repubblica.it - Salute mentale, italiani sempre più soli e depressi. Mattarella: “Curarsi è un diritto fondamentale”

In questa notizia si parla di: salute - mentale

Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma

Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"

Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"

salute mentale italiani pi249Giornata della Salute Mentale: celebrazioni simboliche e realtà dimenticate - Gentile Direttore, con quella puntualità disarmante che solo un calendario garantisce, anche quest’anno arriva la giornata della salute mentale. Segnala quotidianosanita.it

salute mentale italiani pi249Salute mentale globale: cosa ci dice l’Ipsos Health Service Report 2024? - Secondo Ipsos 2024 la salute mentale è sempre più centrale, con nuove consapevolezze e sfide per i sistemi sanitari globali ... Scrive stateofmind.it

Cerca Video su questo argomento: Salute Mentale Italiani Pi249