Salute mentale | in Italia oltre il 6% degli adulti ha sintomi depressivi

Gli italiani e gli europei sono stanchi, ansiosi e depressi. I dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Ocse per la Giornata mondiale della salute mondiale, che si celebra il 10 ottobre, parlano di un continente affaticato, dove il disagio psicologico che cresce, in modo proporzionale alle difficoltà economiche e alla solitudine e dove l’offerta di cure resta inadeguato. Più del 6% degli adulti italiani e circa il 9% degli over 65 hanno sintomi depressivi ricorrenti, tali da compromettere il benessere psicologico per oltre metà dei giorni di ogni mese. E a livello europeo un adulto su cinque convive con ansia o depressione. 🔗 Leggi su Panorama.it

