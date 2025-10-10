Salute mentale i Lions del Vastese incontrano lo psichiatra Alessandro Gentile

Chietitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Settimana della Salute mentale e del benessere, istituita dal Lions International, i Lions Clubs Vasto Host, Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Vasto New Century e San Salvo hanno promosso un incontro formativo con Alessandro Gentile, direttore dell’Uoc Centro salute mentale e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salute - mentale

Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma

Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"

Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"

Salute mentale, il Lions Club Agrigento Host incontra gli studenti dell’Ambrosini-King di Favara - Con un forte messaggio conclusivo, l’incontro ha voluto ricordare che: A volte basta un pensiero. Da grandangoloagrigento.it

salute mentale lions vastese“L’enigma del desiderio”: il Lions Club Nola celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale - Un pomeriggio dedicato alla riflessione, alla consapevolezza e al dialogo sul valore della salute mentale a Nola. Riporta ilgiornalelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Salute Mentale Lions Vastese