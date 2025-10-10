Salute mentale Francesco Zizola | 180 scatti per guardarsi dentro
Una persona su quattro in Italia convive con un disturbo mentale. Una mostra di fotografie a Roma rompe il muro che divide sano e malato. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: salute - mentale
Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma
Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"
Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"
#10ottobre – Giornata Mondiale della #SaluteMentale Questa giornata rappresenta un’importante occasione per favorire una maggiore conoscenza dei disturbi mentali e combattere i pregiudizi, promuovendo una cultura dell’inclusione e del rispetto. Il M - facebook.com Vai su Facebook
#GiornataMondialeSaluteMentale Numeri su numeri testimoniano come la salute mentale sia un problema di sanità pubblica ampiamente diffuso nel mondo e altrettanto trascurato. Un grande ombrello sotto il quale rientrano disturbi come l’ansia e la depressi - X Vai su X
Salute mentale, un viaggio fotografico tra pregiudizio e inclusione - Nel progetto "La salute mentale oggi", diventa anche strumento di ricerca, di ascolto e di cura. Secondo ansa.it
Francesco Zizola: "Il selfie come maschera, l'autoritratto come spazio di liberta'" - Il curatore della mostra "La salute mentale, oggi: "Contro la iperproduzione di immagini, cerco lo scatto che fa riflettere" ... Segnala gazzettadiparma.it