Salute mentale 1 europeo su 5 ha sintomi di depressione Stigma costi e tempi di attese A rischio gli operatori sanitari

Forse non è tutta colpa di Freud. Mentre i tabù della cura psicologica sembrano crollare, in Europa un adulto su cinque manifesta sintomi di depressione o ansia. E solo una minoranza riceve un trattamento adeguato. Dietro le poche cure, problemi economici, difficoltà a riconoscere il disagio, tempi di attesa troppo lunghi. Ma anche stigma: secondo l’ultima edizione del Rapporto Salute Mentale del Ministero della Salute la domanda di supporto psicologico o psichiatrico è in aumento, ma la nuova attenzione non coinvolge tutte le fasce della popolazione allo stesso modo. Un quadro eterogeneo che emerge anche dal nuovo rapporto dell’Ocse “Mental Health Promotion and Prevention” del 2025, realizzato con il contributo della Commissione europea, che sottolinea quanto sia ancora urgente implementare “gli interventi a scuola e la formazione in salute mentale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salute mentale, 1 europeo su 5 ha sintomi di depressione. Stigma, costi e tempi di attese. A rischio gli operatori sanitari

