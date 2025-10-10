Salute Gabrielli Anmco | Con prevenzione 80% eventi cardiovascolari eliminabili
"Gli Stati Generali Anmco pongono l'accento su un tema nuovo e fondamentale: la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari, che permette di ridurre fino all'80% gli eventi cardiovascolari, prima causa di morte". Lo ha detto Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il tuo cuore Anmco, Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, partecipando all'evento, al ministero.
In questa notizia si parla di: salute - gabrielli
