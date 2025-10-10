Salute Colivicchi Fism | Cardiosecurity per prevenzione morti da infarto
(Adnkronos) – "Ogni dieci minuti in Italia un cittadino muore per morte cardiaca improvvisa, oltre 40mila casi l’anno, spesso in persone apparentemente sane. Per affrontare questa emergenza le società scientifiche italiane si sono unite nel progetto Cardiosecurity, un’iniziativa che integra aspetti normativi, clinici e di popolazione per migliorare la prevenzione e la gestione della morte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
