Salta ancora il tavolo tecnico sul porto di Tremestieri la Uil pretende chiarezza sui tempi

Messinatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora ritardi sulla tabella di marcia per il completamento del porto di Tremestieri. Come reso noto dalla Uil è saltato il nuovo tavolo tecnico per fare il punto sui tanto attesi interventi. “Sono molteplici e preoccupanti le nubi che si stanno pericolosamente addensando attorno ai lavori per la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salta - tavolo

West Nile, salta il tavolo con gli esperti del ministero: "Scelta incomprensibile, tutela salute è prioritaria"

Scontro Comune–Sapol: salta il tavolo tecnico, resta lo sciopero del 21 settembre

De Zerbi impazzisce negli spogliatoi dopo la vittoria del Marsiglia: salta sul tavolo per festeggiare

Tavolo tecnico per risolvere emissioni odorose a Porto Recanati e Loreto - Un tavolo tecnico tra Arpam e Comuni di Porto Recanati e Loreto ha affrontato le emissioni odorose da una ditta di bitume, per risolvere il problema segnalato dai residenti. Riporta ilrestodelcarlino.it

salta tavolo tecnico portoNuovo Piano regolatore portuale: "Tavolo tecnico a metà ottobre" - Dopo mesi di polemiche, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi è arrivato ieri nella sede dell’Autorità Portuale ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salta Tavolo Tecnico Porto