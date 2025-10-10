Salone dello studente oltre tremila ragazzi al Palacongressi

Oltre tremila studenti hanno partecipato oggi al Palacongressi di Agrigento alla prima edizione del Salone dello studente, evento organizzato da Campus con il patrocinio del Comune, del Libero consorzio comunale, della Camera di commercio e di Progest, azienda speciale Servizi promozione e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it