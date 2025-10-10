Salone dello studente oltre tremila ragazzi al Palacongressi
Oltre tremila studenti hanno partecipato oggi al Palacongressi di Agrigento alla prima edizione del Salone dello studente, evento organizzato da Campus con il patrocinio del Comune, del Libero consorzio comunale, della Camera di commercio e di Progest, azienda speciale Servizi promozione e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Il futuro chiama: torna il Salone dello studente. Attesi 5mila giovani
Salone dello studente, al Palacongressi oltre 3 mila giovani per la prima edizione
Anche oggi al Salone dello Studente abbiamo avuto occasione di incontrare i giovani e parlare dei servizi pubblici per l'impiego, focus del giorno il Supporto all'Autoimpiego. Si ringraziano Campus Orienta, la Dott.ssa Manuela Bettiga, gli studenti e gli insegna
Salone dello Studente: certificati con i BBadges di LutinX
Salone dello studente, al Palacongressi oltre 3 mila giovani per la prima edizione - Una giornata di incontri, laboratori e orientamento in un grande spazio dedicato al futuro dei ragazzi con la partecipazione di scuole, università e istituzioni
