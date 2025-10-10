Salone dello studente al Palacongressi oltre 3 mila giovani per la prima edizione

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre tremila ragazzi hanno partecipato alla prima edizione del Salone dello studente di Agrigento che si è svolta al Palacongressi. Una giornata interamente dedicata all’orientamento, alla formazione e al futuro dei giovani organizzata da Campus con il patrocinio del Comune, del Libero consorzio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salone - studente

Il futuro chiama: torna il Salone dello studente. Attesi 5mila giovani

Salone Nautico di Genova: oltre le barche, un’alleanza storica con l’America’s Cup - Dal 18 al 23 settembre, Genova ospiterà la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale, confermandosi come piattaforma strategica per l’intera filiera del diporto mondiale. Lo riporta milanofinanza.it

Salone Nautico da record. Oltre mille imbarcazioni. Espositori da 45 Paesi - Oltre mille imbarcazioni presenti, 23 nuovi cantieri e la partecipazione di espositori provenienti da 45 Paesi, con 123 novità e 96 première. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Salone Studente Palacongressi Oltre