Salone dello studente al Palacongressi oltre 3 mila giovani per la prima edizione

Oltre tremila ragazzi hanno partecipato alla prima edizione del Salone dello studente di Agrigento che si è svolta al Palacongressi. Una giornata interamente dedicata all’orientamento, alla formazione e al futuro dei giovani organizzata da Campus con il patrocinio del Comune, del Libero consorzio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it