Salmo grande show a Padova per la prima data del World Tour 2025
(askanews) – Grande successo a Padova per la prima data nei palazzetti del Salmo World Tour 2025. Lo show che Salmo ha portato sul palco di Fiera di Padova è la naturale evoluzione del Lebonski Park, la data-evento che solo un mese fa ha richiamato oltre 40.000 persone a Fiera Milano Live. Uno spettacolo imponente sul fronte sonoro e visivo, con scenografie curate nei minimi dettagli, un ritmo narrativo incalzante e una scaletta studiata per sorprendere, traducendo in spettacolo l’universo del suo ultimo album certificato Disco di Platino Ranch (Columbia RecordsSony Music Italy) e dei brani simbolo di una carriera che conta 77 Dischi di Platino e 50 Dischi d’Oro. 🔗 Leggi su Amica.it
salmo - grande
