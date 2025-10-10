Sali ti porto da mamma | tentato adescamento a Matierno
Tensione nel quartiere Matierno per un presunto tentato adescamento ai danni di un bambino. Una donna, a bordo di una Ford Kuga grigia, avrebbe avvicinato il piccolo invitandolo a salire in auto con la scusa di riaccompagnarlo dalla madre.Il casoL'episodio, avvenuto nella giornata di ieri, ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: sali - porto
Da Porto Empedocle all’aeroporto di Palermo Lascia la macchina a casa e viaggia verso l’Aeroporto di Palermo a bordo dei nostri bus. Scegli l’orario che preferisci e sali a bordo, le nostre corse sono giornaliere! Per ulteriori informazioni, contattaci o cons - facebook.com Vai su Facebook