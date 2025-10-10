salerno tentativo di furto nella filiale di compass

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno scardinato la saracinesca, ma poi sono fuggiti via. Forse un allarme o la presenza di una pattuglia ha messo in fuga i ladri che, nel corso della notte appena trascorsa, hanno tentato di penetrare all’interno della filiale Compass di Corso Garibaldi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Salerno. La banda di ladri è arrivata a bordo di un Audi. Il fatto è avvenuto tra le tre e le quattro della notte appena trascorsa con l’arrivo dei malviventi proprio davanti all’agenzia che si occupa di prestiti e finanziamenti e con il tentativo di rompere la saracinesca senza riuscire però a fare irruzione all’interno dei locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

