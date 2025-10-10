Salerno non ha padroni | M5S attacca il sistema De Luca
Duro attacco del Movimento 5 Stelle al "sistema De Luca", accusato di soffocare la città da “trent’anni”. Secondo il Movimento 5 Stelle, il "modello De Luca" è diventato "il manuale del potere per sé stesso", basato su una "strategia vecchia, logora, ormai trasparente: abbandonare per tornare da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: salerno - padroni
Dopo la sconfitta casalinga dello scorso week end contro la corazzata Virtus Sarno, la SORGEKO Bk Casapulla domani tornerà in campo per affrontare al 'PalaSilvestri' di Salerno i padroni di casa della S.L.Z. Solofra, team neopromosso in Serie C ma con gra - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, consigliere 5Stelle si dimette: «Non condivido le scelte del Movimento» - «Ho deciso di protocollare le mie dimissioni da consigliere comunale per rimarcare una posizione politica in dissenso completo con la linea politica del Movimento a livello regionale. Scrive ilmattino.it
Salerno, Catello Lambiase lascia il Consiglio: «No al patto del M5s col Pd» - Si dimette da consigliere comunale con «grande dispiacere» e dopo «una lunga riflessione». Secondo ilmattino.it