Salerno dal diritto alla resilienza | Eleuteria una rete per la libertà forma le competenze contro la violenza di genere

Il primo incontro è in programma il 14 ottobre. Con “Eleuteria: una rete per la libertà” parte il percorso formativo multidisciplinare dedicato al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere, promosso dal Consorzio La Rada insieme a Spaziodonna, Resilienza Legale, Cooperativa Sorriso e ai partner della rete Eleuteria. Cinque settimane per affrontare i temi che spaziano dal diritto alla comunicazione e che consentono di mettere a sistema consapevolezza, competenze e tutti quegli strumenti che sono necessari per contrastare ogni forma di violenza. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 🔗 Leggi su Zon.it

