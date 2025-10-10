Salerno dal diritto alla resilienza | Eleuteria una rete per la libertà forma le competenze contro la violenza di genere

Zon.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo incontro è in programma il 14 ottobre. Con “Eleuteria: una rete per la libertà” parte il percorso formativo multidisciplinare dedicato al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere, promosso dal Consorzio La Rada insieme a Spaziodonna, Resilienza Legale, Cooperativa Sorriso e ai partner della rete Eleuteria. Cinque settimane per affrontare i temi che spaziano dal diritto alla comunicazione e che consentono di mettere a sistema consapevolezza, competenze e tutti quegli strumenti che sono necessari per contrastare ogni forma di violenza. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 🔗 Leggi su Zon.it

salerno dal diritto alla resilienza eleuteria una rete per la libert224 forma le competenze contro la violenza di genere

© Zon.it - Salerno, dal diritto alla resilienza: “Eleuteria una rete per la libertà” forma le competenze contro la violenza di genere

In questa notizia si parla di: salerno - diritto

Visita prenotata dopo 400 giorni in provincia di Salerno, Odierna (FdI): “Negato il diritto alla cura”

Salerno, «Eleuteria, rete per la libertà»: il progetto per le donne vittime di violenza - Costruire una rete territoriale che risponda alle necessità delle donne che subiscono violenza e farlo rafforzando il dialogo tra istituzioni, associazioni, forze dell'ordine e comunità. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Salerno Diritto Resilienza Eleuteria