Salerno dal diritto alla resilienza | Eleuteria una rete per la libertà forma le competenze contro la violenza di genere

Il primo incontro è in programma il 14 ottobre. Con "Eleuteria: una rete per la libertà" parte il percorso formativo multidisciplinare dedicato al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere, promosso dal Consorzio La Rada insieme a Spaziodonna, Resilienza Legale, Cooperativa Sorriso e ai partner della rete Eleuteria. Cinque settimane per affrontare i temi che spaziano dal diritto alla comunicazione e che consentono di mettere a sistema consapevolezza, competenze e tutti quegli strumenti che sono necessari per contrastare ogni forma di violenza. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Visita prenotata dopo 400 giorni in provincia di Salerno, Odierna (FdI): “Negato il diritto alla cura”
Concorso OSS a Salerno: 15mila euro per un posto? Il NurSind chiede chiarezza immediata, non sospensioni di facciata. La trasparenza è un diritto dei candidati e una garanzia per la sanità. Basta ombre e dubbi: servono risposte certe!
Salerno, «Eleuteria, rete per la libertà»: il progetto per le donne vittime di violenza - Costruire una rete territoriale che risponda alle necessità delle donne che subiscono violenza e farlo rafforzando il dialogo tra istituzioni, associazioni, forze dell'ordine e comunità.