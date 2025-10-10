Salerno 38enne armato arrestato a Pastena
Un uomo di 38 anni, originario di Salerno, è stato arrestato ieri sera dalla Squadra Mobile con l'accusa di porto abusivo di arma da fuoco. Durante un controllo effettuato presso i giardini pubblici del quartiere Pastena, gli agenti hanno trovato l'uomo in possesso di una pistola calibro 7.65. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
