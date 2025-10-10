Sagra della Castagna a Civitella Licinio inizia il conto alla rovescia

Comunicato stampa Partito il countdown per la 39esima Sagra della Castagna in programma dal 23 al 27 ottobre a Civitella Licinio, frazione di Cusano Mutri. Saranno cinque giorni immersi nella natura matesina tra gastronomia, cultura, escursioni, spettacoli musicali il tutto . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sagra della Castagna a Civitella Licinio, inizia il conto alla rovescia

In questa notizia si parla di: sagra - castagna

Sagra spagnola, Madonna della Castagna, Game Boys e Alpini: il week-end in città

Madonna della Castagna, Sagra del Sud e balli con i Nuovanta: il week-end in città

Torna la “Sagra della Castagna e del Porcino”

51esima Sagra della castagna di Roccagiovine https://ift.tt/kwijJMz - X Vai su X

Ci sei mai stato/a alla Sagra della Castagna IGP di Montella? L’autunno in #Campania è profumo di castagne e tradizioni che scaldano il cuore. ? Nel cuore dell’Irpinia, questa storica sagra celebra uno dei prodotti più pregiati del territorio: la Castagna - facebook.com Vai su Facebook

Al via il countdown per la 39° Sagra della Castagna targata Pro Loco ‘Civitella Licinio’ - Partito il countdown per la 39esima Sagra della Castagna in programma dal 23 al 27 ottobre a Civitella Licinio, frazione di Cusano Mutri. Segnala napolivillage.com

Apollosa e Civitella Licinio, le sagre del maialetto e della castagna sono «di qualità» - Le Pro Loco di Apollosa e Civitella Licinio sono state premiate con il marchio «Sagra di qualità», rispettivamente per la Sagra del Maialetto e per quella della Castagna. Secondo ilmattino.it