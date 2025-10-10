Sagra del Paès Torna la Mostra del bestiame
Le iniziative "prequel" già nelle passate settimane, ora si entra nel vivo, va in scena, anzi in piazza, la " Festa del Paès " numero 222. Davanti un fine settimana non stop di iniziative culturali e sportive, spettacolo, sfilate di moda, esposizioni. Ma si prosegue lunedì con l’evento clou, la tradizionale Mostra del bestiame e delle macchine agricole in piazza Maggiore: difesa con i denti negli anni dalle contestazioni animaliste, è stata congelata l’anno scorso causa virus "blue tongue". Torna nella sua formula classica: transumanza all’alba dalle cascine, mostra in piazza, il gioco "Indovina il peso del bue" in collaborazione con la macelleria Motta, le premiazioni di capi e allevatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
