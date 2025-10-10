Sagra dei Funghi a Cusano Mutri trovati 12 lavoratori irregolari | multe per oltre 50mila euro

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al contrasto del lavoro irregolare, i Carabinieri della Stazione di Cusano Mutri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, con l’ausilio dei colleghi del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli, hanno effettuato verifiche agli operatori della sagra dei funghi di Cusano Mutri. All’esito delle attività sono stati trovati 12 lavoratori irregolari e denunciate all’Autorità giudiziaria 4 persone. Le violazioni riguardano la mancata assunzione dei lavoratori e la mancata formazione degli stessi per quanto attiene le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

