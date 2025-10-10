Sagra dei Funghi a Cusano Mutri trovati 12 lavoratori irregolari | multe per oltre 50mila euro
Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al contrasto del lavoro irregolare, i Carabinieri della Stazione di Cusano Mutri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, con l’ausilio dei colleghi del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli, hanno effettuato verifiche agli operatori della sagra dei funghi di Cusano Mutri. All’esito delle attività sono stati trovati 12 lavoratori irregolari e denunciate all’Autorità giudiziaria 4 persone. Le violazioni riguardano la mancata assunzione dei lavoratori e la mancata formazione degli stessi per quanto attiene le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sagra - funghi
Salza Irpina si prepara alla 41ª Sagra degli Spaghetti ai Funghi Porcini
Arpino, Sagra delle Fettuccine Funghi Porcini e Tartufo
Ad Arpino la Sagra delle fettuccine funghi porcini e tartufo
In programma la rievocazione storica ottocentesca e la sagra dei funghi - facebook.com Vai su Facebook
Cusano Mutri, tentano di pagare con una banconota falsa alla ‘Sagra dei Funghi’: nei guai coppia salernitana - Hanno tentato di pagare una consumazione con una banconota da 50 euro verosimilmente falsa durante la “Sagra dei Funghi” di Cusano Mutri, ma sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri. Riporta ntr24.tv
Autunno & Funghi, Sannio da record: 200mila a Cusano - Nel Matese, termina domenica una fiera lunga 24 giorni e di grande successo. Come scrive napoli.repubblica.it