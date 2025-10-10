Sacchi | Sottovalutato il girone non ci sono più Paesi deboli Ma l’Italia di Rino è in crescita

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il blasone non è garanzia di successo. La Norvegia, avendo Haaland, è quasi una big. L’Estonia non regalerà nulla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sacchi sottovalutato il girone non ci sono pi249 paesi deboli ma l8217italia di rino 232 in crescita

© Gazzetta.it - Sacchi: "Sottovalutato il girone, non ci sono più Paesi deboli. Ma l’Italia di Rino è in crescita"

In questa notizia si parla di: sacchi - sottovalutato

Sacchi: "Sottovalutato il girone, non ci sono più Paesi deboli. Ma l’Italia di Rino è in crescita" - Quando parliamo della Nazionale italiana, e spesso ci esprimiamo in termini poco lusinghieri anche perché il giudizio è influenzato dalle due mancate qualificazioni ai Mondiali, dovremmo fare un po’ p ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sacchi Sottovalutato Girone Sono