Sabato extra per La forza di una donna | la serie parte prima e si allunga

Buone notizie per i fan di “La forza di una donna”: il sabato pomeriggio di Canale 5 si tinge ancora una volta di emozione con un episodio extra-lungo della soap turca più amata del momento. Dopo settimane di tagli e riduzioni nei giorni feriali, Mediaset ha deciso di premiare il pubblico del weekend con una puntata estesa e con un orario di partenza anticipato rispetto al solito. Un piccolo regalo per gli spettatori più fedeli, che da tempo chiedevano un ritorno alle “maratone” che avevano reso la serie un successo estivo. Secondo il nuovo palinsesto, La forza di una donna partirà alle 14:30, subito dopo il consueto appuntamento con Beautiful e Terra Amara, e proseguirà fino alle 16:30, diventando così la protagonista assoluta della fascia pomeridiana di sabato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it