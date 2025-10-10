Sabatini consiglia il calciomercato Juve | Se ne approfitta e la prossima estate lo prende fa un affare Il suo commento sull’obiettivo

Sabatini commenta il calciomercato Juve: l’eventuale colpo Maignan sarebbe un affare, al contrario della gestione del portiere polacco. Un affare da fare a ogni costo, per non ripetere gli errori del passato. Il giornalista Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube, ha commentato la suggestione di mercato che vorrebbe la Juventus sulle tracce di Mike Maignan. Per l’opinionista, si tratterebbe di un colpo eccezionale, che andrebbe a correggere una “bischerata” commessa dalla precedente dirigenza. Sabatini: tra il colpo Maignan e l’errore Szczesny. L’analisi di Sabatini è un confronto diretto tra il presente, il futuro potenziale e il passato recente, con un giudizio netto sulla gerarchia dei portieri e sulla gestione societaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini consiglia il calciomercato Juve: «Se ne approfitta e la prossima estate lo prende fa un affare». Il suo commento sull’obiettivo

In questa notizia si parla di: sabatini - consiglia

TTG Rimini, Daniele Sabatini : “Tuscia protagonista con il progetto Borghi Artigiani” - facebook.com Vai su Facebook

Sabatini: “Se la Juventus ne approfitta per Maignan fa un affare perché…” - Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato della situazione di Mike Maignan con il Milan. Scrive tuttojuve.com

Sabatini: 'Caso plusvalenze? La Juve ha patteggiato, quindi ha ragione il Napoli' - Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini è tornato a parlare su Youtube del famoso caso plusvalenze, rimarcando quando sia stato giusto punire solo la Juventus e non tutti altri club. Segnala it.blastingnews.com