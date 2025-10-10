SEMI 2025 a Modena e Maranello un evento d' eccellenza nel segno dell' intelligenza culturale

Modenatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La cultura è ciò che resta quando si è dimenticato tutto il resto”, scriveva Émile Henriot. È da questo invito a seminare futuro, coltivare conoscenza e far germogliare nuove visioni che nasce S.E.M.I. 2025, il grande appuntamento dedicato al valore della cultura come guida per il futuro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: semi - modena

A Modena e Maranello ‘S.E.M.I.’, grande appuntamento dedicato al valore della cultura come guida per il futuro - Da sinistra, Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae; Luigi Zironi, sindaco di Maranello; Massimo Mezzetti, sindaco di Modena; Riccardo Capecchi, presidente di Fondazione Lottomatica “La cultura ... Secondo sassuolo2000.it

CICLOVIA DEL MITO, 21 KM DA MODENA A MARANELLO PER I DUE MUSEI FERRARI - Nel video le interviste a: Luigi Zironi, Sindaco di Maranello Fabio Braglia, Presidente Provincia di Modena Michele Pignatti Morano, Direttore Musei Ferrari Nasce la ciclovia del Mito. Si legge su tvqui.it

Cerca Video su questo argomento: Semi 2025 Modena Maranello