SEMI 2025 a Modena e Maranello un evento d' eccellenza nel segno dell' intelligenza culturale
“La cultura è ciò che resta quando si è dimenticato tutto il resto”, scriveva Émile Henriot. È da questo invito a seminare futuro, coltivare conoscenza e far germogliare nuove visioni che nasce S.E.M.I. 2025, il grande appuntamento dedicato al valore della cultura come guida per il futuro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
A Modena e Maranello ‘S.E.M.I.’, grande appuntamento dedicato al valore della cultura come guida per il futuro - Da sinistra, Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae; Luigi Zironi, sindaco di Maranello; Massimo Mezzetti, sindaco di Modena; Riccardo Capecchi, presidente di Fondazione Lottomatica “La cultura ... sassuolo2000.it scrive
CICLOVIA DEL MITO, 21 KM DA MODENA A MARANELLO PER I DUE MUSEI FERRARI - Nel video le interviste a: Luigi Zironi, Sindaco di Maranello Fabio Braglia, Presidente Provincia di Modena Michele Pignatti Morano, Direttore Musei Ferrari Nasce la ciclovia del Mito. Si legge su tvqui.it