Ryanair solo 5 minuti di autonomia | atterraggio d' emergenza a Manchester

Un volo Ryanair è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza a Manchester essendosi trovato in grave carenza di carburante. A quanto pare, infatti, nei serbatoi erano rimasti appena 220 chili di cherosene, il tanto sufficiente per alimentare il velivolo per altri 5 minuti. Una condizione assai allarmante, che ha portato a un rapido atterraggio. Ma come si è arrivati a una simile situazione? L'episodio, stando a quanto riportato, si è verificato lo scorso 3 ottobre. Tutto fa pensare che qualcosa nei calcoli fatti dal personale competente sia stato sbagliato. Il carburante, infatti, non era abbastanza per compiere la tratta Pisa-Prestwick. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ryanair, solo 5 minuti di autonomia: atterraggio d'emergenza a Manchester

In questa notizia si parla di: ryanair - minuti

Aereo Ryanair partito da Pisa atterra dopo tre tentativi con poca benzina: altri sei minuti e sarebbe stata una tragedia

Volo Ryanair Pisa-Glasgow resta senza carburante e atterra a Manchester: «Altri 6 minuti e sarebbe rimasto a secco»

Aereo Ryanair rischia di finire il carburante, costretto all’atterraggio di emergenza: “Restavano solo 6 minuti”

Per la serie voli cortissimi ecco un'altro esempio in diretta! Questo 737 Ryanair sta atterrando a Forlì dopo essere partito da Bologna pochi minuti prima. Il motivo è dettato dallo sciopero previsto per domani, 13 voli Ryanair saranno operati da Forlì invece che - facebook.com Vai su Facebook

Volo Ryanair partito da Pisa rimane con soli 5 minuti di carburante: cosa è accaduto davvero - Un volo Ryanair partito da Pisa e diretto in Scozia è atterrato d’emergenza a Manchester con soli cinque minuti di carburante a causa della tempesta Amy, ora al centro di un’indagine delle autorità br ... news.fidelityhouse.eu scrive

“C’era carburante solo per altri 5 minuti di volo, l’areo ha provato per tre volte ad atterrare ma c’era la tempesta e le condizioni erano proibitive”: l’incubo del ... - Partito da Pisa, ha tentato di atterrare tre volte durante la tempesta, dichiarando emergenza con serbatoi quasi vuoti ... Scrive ilfattoquotidiano.it