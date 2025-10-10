Ryanair Pisa-Glasgow mayday carburante | dirottato su Manchester

Un volo Ryanair decollato da Pisa e diretto a Glasgow Prestwick ha dovuto ripiegare su Manchester dopo una serie di avvicinamenti falliti in Scozia e un'emergenza carburante dichiarata in volo.

