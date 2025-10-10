Ryanair Pisa-Glasgow mayday carburante | dirottato su Manchester

Sbircialanotizia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finito bene un viaggio che, per chi era seduto in cabina, è sembrato interminabile. Un volo Ryanair decollato da Pisa e diretto a Glasgow Prestwick ha dovuto ripiegare su Manchester dopo una serie di avvicinamenti falliti in Scozia e un’emergenza carburante dichiarata in volo. Atterraggio fuori programma e attimi sospesi La rotta sembrava routine, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ryanair pisa glasgow mayday carburante dirottato su manchester

© Sbircialanotizia.it - Ryanair Pisa-Glasgow, mayday carburante: dirottato su Manchester

In questa notizia si parla di: ryanair - pisa

Aereo Ryanair partito da Pisa atterra dopo tre tentativi con poca benzina: altri sei minuti e sarebbe stata una tragedia

Volo Ryanair Pisa-Glasgow resta senza carburante e atterra a Manchester: «Altri 6 minuti e sarebbe rimasto a secco»

Volo Ryanair partito da Pisa rimane con soli 5 minuti di carburante: “Allarme Squawk 7700”

ryanair pisa glasgow maydayPanico sul volo Pisa-Glasgow. Atterraggio d'emergenza con soli 6 minuti di carburante disponibili - Era rimasto con appena 220 chili di cherosene, sei minuti di volo, quando il jet della Malta Air che operava il collegamento Pisa- Come scrive iltempo.it

ryanair pisa glasgow maydayVolo Ryanair Pisa-Glasgow resta senza carburante e atterra a Manchester: «Altri 6 minuti e sarebbe rimasto a secco» - Un atterraggio d'emergenza che sa di tragedia sfiorata, con un aereo che non è rimasto senza carburante per soli 6 minuti: è successo pochi giorni fa, lo scorso 3 ottobre, ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ryanair Pisa Glasgow Mayday