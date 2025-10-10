Ryanair dice no all’imbarco dei cani più grandi sugli aerei | Abbiamo già troppi problemi con gli esseri umani

Lo scorso 25 settembre un volo Ita Airways decollava da Milano Linate in direzione di Roma Fiumicino con a bordo cani di media e grossa taglia. L’esempio però, non sarà seguito da tutti, anzi qualcuno ha già fatto sapere che non prenderà in considerazione questa possibilità. La nota compagnia low-cost Ryanair, attraverso il suo Ceo Eddie Wilson, ha già bocciato l’idea, sostenendo che sarebbe « troppo complicato ». Le nuove norme dell’Enac per l’imbarco di animali domestici. Il 12 maggio 2025 l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) aveva dato il via libera all’imbarco di cani e gatti in cabina. 🔗 Leggi su Open.online