Ryanair dice no ai cani in aereo | Troppo complicato abbiamo già abbastanza problemi con gli esseri umani

Ryanair esclude i cani dai voli. Per il ceo Eddie Wilson portarli in cabina è “troppo complicato”. Nonostante le nuove linee guida Enac approvate lo scorso maggio, la compagnia low cost boccia l’idea per motivi organizzativi e burocratici: "Abbiamo già abbastanza problemi con gli esseri umani". 🔗 Leggi su Fanpage.it