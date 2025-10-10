Da una finestra vedo Trecastelli, dall'altra Ostra Vetere, borghi di pietra adagiati sulla sommità di un riposante paesaggio collinare. Tutto intorno il verde. Un fianco del poggio su cui sorge l'appartamento che ho affittato per una decina di giorni è coperto di paulownie allineate in file ordinate. Il proprietario di casa mi ha detto che gli hanno consigliato di piantare quel tipo di albero perché in una decina d'anni ripagheranno bene, quando rivenderà il legno alle cartiere. Mi ha fatto riflettere: non sono mai stato capace di immaginare il mio futuro tra dieci anni. Mi sembra impossibile programmare qualcosa con tanto anticipo, ma se vivi di agricoltura credo ci siano poche alternative. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Ruzzola per principianti