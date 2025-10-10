Russia è crisi economica | licenziamenti nelle grandi aziende lavoratori in congedo o ferie forzate Putin mai così in difficoltà

Che l'economia interna russa non stia messa particolarmente bene è noto, ma la situazione sta precipitando. Dopo il record del prezzo della benzina e alcune zone del Paese rimaste. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Russia, è crisi economica: licenziamenti nelle grandi aziende, lavoratori in congedo o ferie forzate. Putin mai così in difficoltà

Ucraina, Russia il nemico necessario: l’Occidente è in crisi e ha bisogno della guerra per sopravvivere a se stesso

Crisi tra Russia e Azerbaigian

Russia, crisi del carbone fuori controllo: licenziamenti di massa e perdite per oltre 15 miliardi. Ora si teme la rivolta

Russia, economia sempre più in crisi: stop al gas costerà 5 miliardi all'anno. Inflazione e guerra, rischio caos interno - Un atto allo stesso tempo simbolico e concreto che segna una frattura irreparabile nel già fragile legame energetico tra ... Secondo ilgazzettino.it