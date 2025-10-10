Arezzo, 10 ottobre 2025 – È stato un successo su tutta la linea il raduno di auto storiche “Ruote nella Storia”, organizzato nei giorni scorsi dall'Automobile Club Arezzo in collaborazione con ACI Storico. Un evento che, ancora una volta, ha saputo unire la passione per il motorismo d'epoca alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico del Valdarno. Oltre cinquanta vetture d'epoca, autentici capolavori di meccanica e design, hanno sfilato tra Montevarchi e Loro Ciuffenna, incantando residenti, curiosi e appassionati. La giornata si è aperta nella splendida Piazza Varchi a Montevarchi, dove i partecipanti hanno potuto ammirare da vicino l'eleganza senza tempo dei veicoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ruote nella Storia”. Successo per il raduno di auto storiche. Tappa a Montevarchi