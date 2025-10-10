Run2U 37a Puntata | Fiamme Oro talento e futuro | la visione vincente di Sergio Baldo

Oasport.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi sono davvero le Fiamme Oro? Non solo divise e sport, ma un laboratorio umano dove i sogni diventano medaglie. Oggi entriamo dietro le quinte con Sergio Baldo, il direttore tecnico che ha contribuito a costruire le carriere di atleti come Jacobs, Tamberi e Stano. Una visione chiara, valori solidi e tanta passione. Questo è molto più di atletica. Questo è futuro. Preparati a scoprire il cuore delle Fiamme Oro Chi è Sergio Baldo? In questo video ti raccontiamo la storia del direttore tecnico delle Fiamme Oro Atletica Leggera, il gruppo sportivo della Polizia di Stato che ha formato alcuni dei più grandi talenti dell'atletica italiana, tra cui Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Massimo Stano. 🔗 Leggi su Oasport.it

run2u 37a puntata fiamme oro talento e futuro la visione vincente di sergio baldo

© Oasport.it - Run2U 37a Puntata | Fiamme Oro, talento e futuro: la visione vincente di Sergio Baldo

In questa notizia si parla di: run2u - puntata

Run2U 25ª puntata: Alberto Marchesani, ultrarunner per hobby che sfida i limiti in imprese estreme

RUN2U 26ª puntata: Antonio La Torre, la mente brillante dietro la rinascita dell’atletica italiana

RUN2U 27ª puntata: Meraldi Presidente Fisky. L’icona del cielo ora guida lo Skyrunning

Run2U37a Puntata | Rebecca Lonedo top 20 al Mondo! Mondiali di maratona Tokyo 2025 - Quelle che restano nell’ombra, senza cercare applausi o riflettori. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Run2u 37a Puntata Fiamme