Chi sono davvero le Fiamme Oro? Non solo divise e sport, ma un laboratorio umano dove i sogni diventano medaglie. Oggi entriamo dietro le quinte con Sergio Baldo, il direttore tecnico che ha contribuito a costruire le carriere di atleti come Jacobs, Tamberi e Stano. Una visione chiara, valori solidi e tanta passione. Questo è molto più di atletica. Questo è futuro. Preparati a scoprire il cuore delle Fiamme Oro Chi è Sergio Baldo? In questo video ti raccontiamo la storia del direttore tecnico delle Fiamme Oro Atletica Leggera, il gruppo sportivo della Polizia di Stato che ha formato alcuni dei più grandi talenti dell'atletica italiana, tra cui Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Massimo Stano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Run2U 37a Puntata | Fiamme Oro, talento e futuro: la visione vincente di Sergio Baldo