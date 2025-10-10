Rumore aeroportuale | sperimentazione farsa e regole incerte niente è cambiato servono misure urgenti
Chi 'paga' lo sviluppo dell'aeroporto Galilei? E' senza limiti o ci sono dei parametri di sostenibilità, economica e prima ancora sociale e sanitaria, da valutare? Sono le domande che si pone il gruppo consiliare Diritti in Comune, che con la conferenza stampa di ieri mattina, 9 ottobre, ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: rumore - aeroportuale
Fanpage.it. . "Volevano che facessimo una foto per far vedere che stavamo bene" La testimonianza dell'Europarlamentare del PD, Annalisa Corrado: parole che ricordano i momenti difficili della detenzione. Sul palco del Rumore festival di Fanpage è stato co - facebook.com Vai su Facebook