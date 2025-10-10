Rummo 10 anni dopo | una storia di rinascita e coraggio

Ildenaro.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A dieci anni dall’alluvione che devastò il  Pastificio Rummo di Benevento, l’azienda celebra questo speciale anniversario con un convegno dal titolo emblematico:  “Rummo, una storia di rinascita e coraggio”.  L’evento, che si terrà  mercoledì 15 ottobre 2025  presso la sede dello stabilimento sannita (Via dei Grandi Maestri Pastai 1, Benevento) sarà l’occasione per riflettere su come l’impresa e la comunità abbiano saputo trasformare una crisi profonda in una storia di riscatto. Sul tavolo temi come la resilienza, la sostenibilità, l’innovazione e la responsabilità sociale. A discuterne saranno voci del mondo economico, scientifico e istituzionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rummo - anni

Augusto, dopo 10 anni rinasce la biblioteca - Uno spazio dove studiare, leggere e incontrarsi lì dove prima regnavano solo degrado e abbandono. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Rummo 10 Anni Dopo