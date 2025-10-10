Rummo 10 anni dopo | una storia di rinascita e coraggio
A dieci anni dall’alluvione che devastò il Pastificio Rummo di Benevento, l’azienda celebra questo speciale anniversario con un convegno dal titolo emblematico: “Rummo, una storia di rinascita e coraggio”. L’evento, che si terrà mercoledì 15 ottobre 2025 presso la sede dello stabilimento sannita (Via dei Grandi Maestri Pastai 1, Benevento) sarà l’occasione per riflettere su come l’impresa e la comunità abbiano saputo trasformare una crisi profonda in una storia di riscatto. Sul tavolo temi come la resilienza, la sostenibilità, l’innovazione e la responsabilità sociale. A discuterne saranno voci del mondo economico, scientifico e istituzionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: rummo - anni
RUMMO – Una Storia di Rinascita e Coraggio Gratitudine, coraggio, futuro, benessere. A dieci anni dall’alluvione che colpì Benevento, il 15 ottobre 2015, Pasta Rummo promuove un evento a cura 24 Ore Eventi per riflettere su un’esperienza che ha unito imp - facebook.com Vai su Facebook
Augusto, dopo 10 anni rinasce la biblioteca - Uno spazio dove studiare, leggere e incontrarsi lì dove prima regnavano solo degrado e abbandono. Si legge su ilmessaggero.it