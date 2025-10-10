Rugby weekend di spettacolo su Sky e NOW | in campo Benetton Zebre e il big match Tolosa-Bordeaux
Sabato doppio appuntamento con l’United Rugby Championship, domenica sera la sfida di cartello del Top 14 francese. Dirette e approfondimenti nella “Casa dello Sport”. Sarà un fine settimana di grande rugby quello in arrivo su Sky e NOW, con tre sfide di altissimo livello tra United Rugby Championship e Top 14. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: rugby - weekend
E' ripartita anche la U10 con la festa del rugby dello scorso weekend - facebook.com Vai su Facebook
Sky e NOW portano in diretta TOP 14 Francese e URC con il grande rugby di Benetton e Zebre - Diventa più preziosa l’offerta di rugby della Casa dello Sport di Sky. Si legge su digital-news.it
Il grande rugby del TOP 14 su Sky e NOW - Da questo fine settimana tutte le emozioni del campionato francese, il TOP 14, il torneo nazionale più ricco, importante e duro ... Come scrive sport.sky.it