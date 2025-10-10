Rugby a Genova il 22 novembre sarà Italia-Cile | prima storica sfida al Ferraris

World Rugby ufficializza il cambio di avversario nelle Quilter Nations Series: i sudamericani subentrano a Samoa, impegnata nel Torneo di Qualificazione Finale verso la RWC 2027. Confermati biglietti validi e procedure di rimborso. World Rugby ha modificato il calendario internazionale: il 22 novembre a Genova l’Italia affronterà il Cile al posto di Samoa nell’ambito delle Quilter Nations Series. La decisione è stata presa d’intesa tra le tre federazioni, World Rugby e Sei Nazioni, a seguito di una richiesta di Samoa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it