Rubinetti a secco a Faedis | c' è una perdita sulla condotta principale

Martedì 14 ottobre il gestore del servizio idrico Cafc. effettuerà un intervento urgente di riparazione su una perdita importante lungo via dei Gjarlins, nel territorio comunale di Faedis. La perdita riguarda una condotta adduttrice in ghisa sferoidale DN 200, un’infrastruttura strategica per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Emergenza idrica in Irpina: rubinetti a secco nelle ore notturne a Contrada, Forino, Mercogliano e Summonte

Rubinetti a secco, Carreri risponde a Cacciotto: "Amam ha comunicato puntualmente e con trasparenza”

Rubinetti a secco in città: lavori alla condotta idrica regionale

Rende senz'acqua tra disagi e silenzi istituzionali: A Rende l'acqua è diventata un bene intermittente. Rubinetti a secco, turnazioni improvvise e disagi diffusi scandiscono la vita quotidiana di famiglie, scuole e attività produttive.

Scuole chiuse e autobotti in città. Rubinetti a secco per qualche giorno

Guasto alla rete. Famiglie coi rubinetti a secco - Giornata nera e coi rubinetti a secco quella di ieri per molte famiglie del Comune di Vernio, a causa di un guasto sulla rete idrica che in tutta la giornata di ieri Publiacqua ha cercato di

Zeddiani, rubinetti quasi a secco: c'è un problema all'acquedotto di Mandrainas - Rubinetti a secco o con pochissima pressione in molte abitazioni di Baratili San Pietro, Zeddiani, Riola Sardo, Narbolia, Nurachi e in alcune località sulla costa di Cuglieri a causa di un problema