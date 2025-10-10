I vandali che tengono in scacco le aree centrali del paese hanno preso di mira gli allestimenti realizzati dalla parrocchia in occasione della festa patronale: la scorsa notte hanno danneggiato la tenda allestita davanti alla chiesa asportando i disegni degli alunni di quinta della scuola Collodi, di San Martino. La parrocchia ha stigmatizzato l’episodio con un manifesto in cui, oltre ad avvisare che l’area è sottoposta a videosorveglianza e che gli autori dei vandalismi, una volta individuati, saranno denunciati, chiede agli autori del furto di restituire i disegni alla Collodi, in tempo per la premiazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubati i disegni da premiare: "Restituiteli"