Rubati i dati sanitari di migliaia di italiani | l’annuncio shock mai successo prima

Un maxi furto di dati sanitari ha fatto scattare l'allarme in tutta Italia, dopo che migliaia di cittadini e medici di base hanno ricevuto email truffa con richieste di pagamento per presunte prestazioni sanitarie. Le comunicazioni fraudolente, apparentemente inviate da una società di recupero crediti chiamata CreditLex srl con sede a Monza, in realtà provengono da gruppi di hacker dell'Est Europa, già noti alle forze dell'ordine per operazioni simili. Al centro dell'attacco c'è il portale "Paziente consapevole", gestito dalla società Murex Software, che fornisce servizi digitali per medici e pazienti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

In questa notizia si parla di: rubati - dati

