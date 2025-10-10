Rubati i cavi dell' illuminazione in un pozzetto di via Castelforte | fuori uso oltre 30 lampioni

Pozzetti di ispezione aperti, cavi tagliati e asportati in via Castelforte con il risultato che, in un lungo tratto di strada che dal Palasport porta a Mondello, una trentina di lampioni sono spenti. A scoprirlo sono stati gli operatori dell'Amg, che hanno quindi messo in sicurezza l’impianto di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: rubati - cavi

Gropello Cairoli, ladri di rame in azienda: rubati 1.200 metri di cavi

Autostrada Palermo-Mazara al buio: rubati cavi di rame dell'illuminazione a Marina di Cinisi

Due chilometri di cavi di rame rubati a Parabiago: sistemato l’istituto Maggiolini, rimane il liceo Cavalleri

Rubati i cavi elettrici di Torre Makauda, i ladri portano via anche un furgone https://ift.tt/xlbeDws - X Vai su X

Maxi furto in area comunale, portati via un chilometro e mezzo di cavi: danni per ben 70mila euro -- Ignoti ladri hanno divelto e rubato un chilometro e mezzo di cavi dall’impianto di alimentazione... #cattolicaeraclea #cavi #danni #furto #SiciliaTv #SiciliaTvNoti - facebook.com Vai su Facebook

Furto di cavi in rame e quartieri al buio, il dato: sono stati rubati 30 km di linee elettriche - Stanno per essere completati gli interventi di ripristino degli impianti di illuminazione pubblica oggetto di furti di cavi in rame. Secondo siracusaoggi.it

Eboli, rubati i cavi elettrici al Palasele: illuminazione in tilt - I malviventi hanno agito l’altra notte ed hanno rubati cavi di rame mandando in tilt l’intero impianto di illuminazione della struttura sportiva e la ... Secondo ilmattino.it