Rubate smontate e nascoste in campagna | 14 auto ' cannibalizzate' ritrovate nel Nord Barese

Baritoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rubate, 'cannibalizzate' e poi abbandonate in campagna. Quattordici auto, in parte già completamente smontate, sono state recuperate dalla Guardia di Finanza nel territorio tra Corato, Trani, Andria e Canosa di Puglia.I veicoli sono stati individuati durante un'operazione di ricognizione aerea da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

