Rubate smontate e nascoste in campagna | 14 auto ' cannibalizzate' ritrovate nel Nord Barese
Rubate, 'cannibalizzate' e poi abbandonate in campagna. Quattordici auto, in parte già completamente smontate, sono state recuperate dalla Guardia di Finanza nel territorio tra Corato, Trani, Andria e Canosa di Puglia.I veicoli sono stati individuati durante un'operazione di ricognizione aerea da. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: rubate - smontate
Dodici auto rubate e smontate trovate nelle campagne di Cerignola. Indagini in corso da parte dei carabinieri. - X Vai su X
GROTTAGLIE, RUBATE E RITROVATE SEI MOTO D’EPOCA: INDAGA LA POLIZIA Cinque Vespe e una Lambretta d’epoca, rubate da un garage in Viale Gramsci a Grottaglie nella serata di lunedì scorso, sono state ritrovate dagli agenti della Polizia di Stato. I - facebook.com Vai su Facebook