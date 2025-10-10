Rubano le valigie dei turisti alla stazione | arrestati dopo un inseguimento
Nella serata dello scorso 5 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato due uomini di 43 e 20 anni, per furto aggravato in concorso. L'intervento è scattato in piazza della Stazione, area inclusa nella ‘Zona Rossa’ della città, a seguito di una richiesta di aiuto di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
