Ruba vino al supermercato e viene arrestata | il giorno prima aveva commesso un alto furto

Due furti in due giorni allo stesso supermercato cittadino, ma alla fine è finita in manette. Avvisati dalla centrale operativa, i carabinieri della sezione radiomobile di Verona, nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre, sono intervenuti presso il punto vendita Esselunga di corso Milano, dove. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: ruba - vino

Sfonda una finestra ed entra in un bar, poi ruba vino pregiato, tablet e 1.300 euro in contanti: denunciato 31enne

Extra Lucca, numeri top. Olio e vino a ruba fra i turisti stranieri

Il ladro con la carriola che ruba bottiglie di vino e liquori al ristorante

Cerca di rubare bottiglie di vino alla Festa della Zucca di Quistello, 27enne colto in flagrante - facebook.com Vai su Facebook

CataniaToday on X: "Ruba dedororanti e vini da un supermercato e tenta la fuga, aggredendo gli agenti: arrestato ladro https://t.co/vutM7Ci380 https://t.co/pgsQmiFPMU" - X Vai su X

Ragazza di 24 anni tenta di rubare 11 bottiglie di vino all’Esselunga: arrestata - Arrestata per furto ragazza di 24 anni mentre tenta di svignarsela dal supermercato con 11 bottiglie di vino: lo aveva già fatto. Da veronaoggi.it

Furto doppio al supermercato: 24enne ruba alcolici per 450 euro e il giorno dopo ci riprova con 11 bottiglie di vino. Arrestata - Sorpresa mentre tentava di rubare 11 bottiglie di vino al supermercato, una 24enne è stata arrestata e accusata anche di un analogo furto - Riporta msn.com