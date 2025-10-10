RPCN 1.43 | Ultima Release – Correzioni e Aggiornamenti

La community di RPCS3 ha un nuovo aggiornamento da scoprire! È stata rilasciata la versione  1.4.3 di RPCN, il server che implementa le funzionalità multiplayer per l’emulatore PS3 RPCS3. Questa release, principalmente di manutenzione, introduce una correzione importante e aggiorna i componenti interni, garantendo maggiore stabilità e compatibilità. Cosa fa RPCN?. Per chi non lo conoscesse, RPCN è un server fondamentale per ripristinare l’esperienza multiplayer online per i giochi PS3 su RPCS3. Implementa funzionalità essenziali come: Room e Matchmaking:  La creazione e la ricerca di partite multiplayer. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

